Продовольственная ситуация в КНДР и помощь гуманитарных организаций

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Сегодняшняя ситуация в продовольственной сфере на Севере – наихудшая за последние 10 лет. В предыдущие два года она оставалась более–менее терпимой, однако природные стихии, обрушившиеся на страну в прошлом году, и дополнительные экономические санкции привели к тому, что было собрано всего лишь 4 млн 900 тыс. тонн зерна. Это самый низкий объём после 2009 года. Нехватка продуктов питания на Севере оценивается в 1 млн 360 тысяч тонн, из-за чего более 10 млн человек, или 40% населения, страдают от недоедания. В попытке вывести из тупика переговорный процесс по денуклеаризации 8 мая правительство Республики Корея обнародовало план оказания продовольственной помощи Северной Корее. Решение Сеула поддержали Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Ситуацию комментирует аналитик Института экономических исследований Банка Киоп господин Чо Бон Хён.