Уровень безработицы – максимальный с 2000 года

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В апреле в Республике Корея насчитывалось 84 тыс. безработных. Это 4,4% трудоспособного населения - самый высокий показатель с апреля 2000 года. Об этом сообщило Национальное статистическое управление. Численность работающих составила 27 млн 38 тыс. человек. Это на 171 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущие два месяца рост численности занятого населения превышал 200 тыс. человек, однако в апреле снова не смог достичь этой отметки.

Увеличение численности работающих отмечено в сферах здравоохранения и социального обеспечения, образования, обслуживания науки и технологий. Занятость в отрасли промышленного производства, поддержки бизнеса, арендных услуг, оптовой и розничной торговли сократилась. При этом в химической промышленности наметилось улучшение ситуации. Там приостановилось снижение занятости.

Уровень безработицы находится на самой высокой отметке с 2000 года, когда ещё не были ликвидированы последствия мирового валютного кризиса. Не может не тревожить и то, что уровень безработицы среди молодёжи до 30-ти лет составил 11,5%, увеличившись почти на 1% по сравнению с прошлым годом.

Правительство признаёт сложность ситуации на рынке труда, в частности особо неблагоприятную ситуацию, связанную со снижением занятости среди населения в возрасте 30-50-ти лет. В мае должен быть принят дополнительный бюджет, который направлен на улучшение ситуации в национальной экономике и на рынке труда.