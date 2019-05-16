Падение южнокорейской воны

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Правительство Республики Корея внимательно следит за снижением курса национальной валюты. Об этом сообщил 15 мая вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. В последнее время курс южнокорейской воны продолжает стремительное падение по отношению к доллару США. В значительной степени это связано с торговой войной между США и Китаем. Десятого мая Вашингтон повысил таможенные пошлины с 10 до 25% на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов. Китай принял ответные меры: с первого июня решено повысить таможенные пошлины на 5-25% на товары из США общей стоимостью 60 млрд долларов.

В итоге южнокорейская валюта упала до самой низкой отметки за последние 2 года и 4 месяца - 1183 воны за доллар. 13 мая она подешевела сразу на 10,5 вон за доллар, а 14 мая во время курс достигал 1900 вон за доллар. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время курс преодолеет отметку 1200 вон за доллар.

Падение национальной валюты началось в марте. За период с первого апреля по восьмое мая вона подешевела на 2,9%. Это третий по величине уровень снижения курса национальной валюты среди десяти развивающихся стран с крупной экономикой после Турции и Аргентины. Помимо валютных войн между Китаем и США, на ситуацию повлияли внутренняя экономическая ситуация, северокорейские риски, разница в учётных ставках Республики Корея и США.

Южнокорейское правительство и Банк Кореи внимательно следят за ситуацией на финансовом рынке. По поводу резкого роста валютного курса уже проводились совещания с заинтересованными лицами, однако на данный момент состояние внутреннего финансового рынка оценивается как относительно стабильное. По словам вице-премьера Хон Нам Ги, в случае обнаружения несбалансированного и ненормального поведения валютного курса правительство предпримет соответствующие меры безопасности в подходящий момент.