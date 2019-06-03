Пхеньян призвал США изменить отношение к денуклеаризации 

12 июня прошлого года в Сингапуре состоялся первый в истории северокорейско-американский саммит. В этом месяце исполнится ровно год с момента подписания лидерами двух стран совместной декларации. 4 июня официальный представитель МИД КНДР обратился к США с требованием изменить политику по отношению к Северу и «сделать правильный стратегический выбор». Данное высказывание можно расценивать как намерение Пхеньяна придерживаться прежней позиции в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время Север оставляет возможность для активного диалога. Примечательно, что обращение зачитал лично представитель МИД. Ранее подобные документы просто помещали в печатных средствах массовой информации.





Суть заявления состоит в том, что вся ответственность за провал саммита в Ханое лежит на американской стороне. В частности, говорится о том, что Вашингтон требовал от Пхеньяна проведения первоочередной денуклеаризации, что впоследствии и привело к невозможности достижения консенсуса. В сложившейся ситуации Пхеньян требует от Вашингтона изменить враждебную политику по отношению к КНДР. По сути речь по-прежнему идёт о поэтапном отказе от ядерного оружия и ослаблении санкций. Между тем, некоторые изменения происходят и в Пхеньяне.





После почти двухмесячного отсутствия на публике появились сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и спецпредставитель КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль. Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на некие «собственные источники» сообщали о том, что Ким Ё Чжон была якобы помещена под домашний арест, а Ким Ён Чхоль отправлен на «перевоспитание» в отдалённую провинцию за провал саммита в Ханое. Однако 2 и 3 июня в прессе появились фото, на которых Ким Ён Чхоль сопровождает северокорейского лидера. Присутствие сестры Ким Чон Ына также было запечатлено на фото 3 июня. Не подтвердились также слухи о смертной казни спецпредставителя КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля. Можно сказать, что дело не дошло до репрессий. Аналитики говорят, что КНДР проводит работу над ошибками и выстраивает новую стратегию. Пхеньян хотя и не намерен отказываться от своей позиции, но открыт для диалога.



