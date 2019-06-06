



В июне в Корее отмечают День памяти павших в боях за родину и праздник Тано. Оба праздника сопровождаются соответствующей музыкой - буддийскими песнопениями в память о погибших патриотах или веселыми шаманскими ритмами, призванными пожелать народу благополучие и процветание. Примечательно, что оба вида музыки являются частью ритуалов или гуляний, отмеченных ЮНЕСКО. Подробности вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 417. Праздники июня

* Части «Покчхонгэ» и «Чхонсубара» из музыки ритуала Ёнсанчжэ - Монах Кухэ (вокал, дудка тхэпхёнсо), монах Попхён (барабан пук)

* Песня «Чоксонга» из пхансори «Сказание о верной Чхунхян» - Ким Чжун Су (вокал), инструментальный ансамбль «Вторая луна»

* Часть «Сэчжонгут» из шаманского ритуала «Каннын таногут» - Ким Ю Сон (вокал), Ким Сок Чхуль и инструментальный ансамбль (аккомпанемент)