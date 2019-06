ⓒ RomanticPunch Facebook









Дата рождения: 9 июня 1981 г.

Дебют: цифровой альбом [Midnight Cinderella] в составе группы «Romantic Punch», 2010 г.

Жанр: эстрадный певец

Стиль: рок, поп-панк





Певец Пэ Ин Хёк - главный вокалист южнокорейской музыкальной группы «Romantic Punch». В группе выступают ещё три музыканта - два гитариста и один барабанщик. С 2003 года артисты выступали под разными именами (WA★DISH, Wash the Dishes), а в 2009 году выбрали окончательное название своей группы – «Romantic Punch». С этого времени их дела пошли вверх. Музыканты заняли ряд призовых мест на музыкальных телешоу, таких как передача южнокорейского певца Юн До Хёна «MUST» и второй сезон «TOP BAND» телеканала KBS2. «Romantic Punch» выпустил два основных альбома - в 2010 и 2013 годах. Кроме этого, музыканты каждый год радуют своих фанатов новыми песнями. Так, в этом году вышли два сингла «I love it» (그걸좋아해) и «Bless Myself» (너의밤). Отметим, что в 2017 году Пэ Ин Хёк принял участие в музыкальном телешоу телеканала MBC «King of Mask Singer» (복면가왕). Певец успешно прошёл первый и второй раунды, но к большому сожалению телезрителей не смог одержать победу в третьем раунде и выйти в финал программы. Начиная с этого времени, Пэ Ин Хёкведётсольную карьеру. Большой успех получили песни «Life is not wonderful» (딱죽기좋은밤이네) и «Worst walk ever» (아냐). Ещё семь лет назад певец загрузил видео с собственным исполнением этих песен на Ютуб, и спустя столь долгое время композиции вышли в цифровом качестве.