



Сегодня мы вам продолжаем рассказ о южнокорейском режиссере Пон Чжун Хо, который стал лауреатом 72-ого Каннского кинофестиваля, завоевал «Золотую пальмовую ветвь» за свой новый фильм «Паразиты». На этот раз мы поподробнее расскажем о другом фильме Пон Чжун Хо, «Окча», который также привлек большое внимание к персоне режиссера. Этот фильм стал вторым фильмом, который Пон Чжун Хо снял совместно с американскими телестудиями. Более подробно – в нашем выпуске!