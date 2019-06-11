Драма телеканала KBS2 «Парфюм»

Чудеса случаются тогда, когда кажется, что всё кончено.

Всего лишь капля духов стала причиной нового фантастического увлечения.





Романтический рассказ о талантливом дизайнере Со И До (Син Сон Рок), и мечтающей о карьере профессиональной модели Мин Е Рин (Ко Вон Хи), которая с помощью особых духов возвратила себе молодость и красоту.





В жизни героев отсутствует понятие «завтрашний день», но судьба решила предоставить им второй шанс.

Каждый из нас хотел бы получить возможность начать всё с начала.

Драма «Парфюм» претворила мечты в реальность.









Мин Е Рин (Ко Вон Хи)

Со И До (Син Сон Рок)

Мин Чжэ Хи (Ха Чжэ Сук)









«Хотя бы мгновение пожить той жизнью, которой всегда хотелось».





На экранах с 3 июня 2019 г. / Каждый понедельник и вторник в 22:00 KST (16 серий)



