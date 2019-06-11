Драма телеканала KBS2 «Парфюм»

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Скончалась бывшая первая леди РК Ли Хи Хо
2019-06-11
#Культурная афиша l 2019-06-04
Чудеса случаются тогда, когда кажется, что всё кончено.
Всего лишь капля духов стала причиной нового фантастического увлечения.
Романтический рассказ о талантливом дизайнере Со И До (Син Сон Рок), и мечтающей о карьере профессиональной модели Мин Е Рин (Ко Вон Хи), которая с помощью особых духов возвратила себе молодость и красоту.
В жизни героев отсутствует понятие «завтрашний день», но судьба решила предоставить им второй шанс.
Каждый из нас хотел бы получить возможность начать всё с начала.
Драма «Парфюм» претворила мечты в реальность.
Мин Е Рин (Ко Вон Хи)
Со И До (Син Сон Рок)
Мин Чжэ Хи (Ха Чжэ Сук)
«Хотя бы мгновение пожить той жизнью, которой всегда хотелось».
На экранах с 3 июня 2019 г. / Каждый понедельник и вторник в 22:00 KST (16 серий)
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-12 11:39:53