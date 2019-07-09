Кулинар и Шеф-повар Пэк Чон Вон за три месяца набрал 2 млн. подписчиков на своем канале в YouTube.

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Шеф-повар и кулинар Пэк Чон Вон, теперь стал звездой в YouTube. Всего за три месяца канал Пэк Чон Вона набрал 2 млн. подписчиков! Актер Рю Чжун Ёль, в свою очередь стал борцом за независимость. В августе выйдет фильм «Битва при Фэнудун». Кинокритики отмечают, что фильм будет очередным мегахитом в южнокорейской киноиндустрии. Если говорить о мегахите, то нельзя не упоминать о самой яркой группе нашего времени – BTS. Ребята в очередной раз дали грандиозный концерт, на этот раз в Японии. Об этом мы подробнее расскажем в выпуске «Новости шоу-бизнеса».