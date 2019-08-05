Актёр Сон Сок Ку - подающий надежды предприниматель

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Южнокорейский актёр Сон Сок Ку обладает не только актёрским талантом, но и предпринимательскими способностями.

В минувший четверг одно из южнокорейских информационных агентств сообщило, что Сон Сок Ку является директором одной фирмы по производству станков в городе Тэгу. Это небольшая компания - штат её сотрудников не превышает 20 человек, однако объём продаж предприятия составляет почти 50 млн долларов. Это довольно редкий случай в корейском шоу-бизнесе, когда артист одновременно совмещает карьеру актёра и столь важный пост в компании.

Напомним, Сон Сок Ку изучал актёрское мастерство в США и Канаде. Он дебютировал в 2016 году, исполнив одну из ролей второго плана в фильме «Блэк Стоун» (블랙스톤/Black Stone, 2016). Артист также принимал участие в съёмках нескольких сериалов телеканалов KBS2 и tvN.

Среди других актёров Сон Сок Ку отличается своей харизматичностью, чарующим голосом и внешностью. Также известно, что актёр служил в Ираке в составе миротворческих сил. Новость о его предпринимательском таланте только прибавила ему популярности в Корее.