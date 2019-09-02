Фильм «Домой» возвращается на экраны кинотеатров спустя 17 лет





Фильм режиссёра Ли Чжон Хян «Домой» (집으로…/The Way Home) возвращается на экраны южнокорейских кинотеатров. Повторная премьера намечена на 5 сентября 2019 года.

Сюжет фильма повествует о семилетнем мальчике Сан У, который по семейным обстоятельствам вынужден жить в деревне с бабушкой. Привыкший к городскому образу жизни Сан У недоволен сложившейся ситуацией: в деревне негде купить батарейки для игровой приставки, а его бабушка не может ни говорить, ни писать. Несмотря на все капризы, добрая и терпеливая бабушка относится к внуку с пониманием. Сначала Сан У полностью игнорирует бабушку, однако со временем они находят общий язык. Мальчик внутренне развивается, становится менее эгоистичным и учится в первую очередь думать об окружающих.

Существует несколько причин, по которым фильм «Домой» вновь выходит на экраны кинотеатров. Во-первых, он отражает реальность корейского общества, когда оба родителя вынуждены работать и сильно заняты, чтобы заниматься воспитанием детей. Для Кореи не редкость, когда внуки вырастают именно в доме бабушки. Во-вторых, у многих зрителей фильм вызывает тёплые воспоминания и тоску о прошлом. Каждый сможет увидеть в нём моменты из собственного детства.

Наконец, фильм «Домой» стал примером того, что успеха можно добиться без участия высокооплачиваемых актёров и дорогих спецэффектов. Он впервые вышел на экраны кинотеатров в 2002 году. Его бюджет составил 120 тысяч долларов. В общей сложности фильм посмотрели более 4 миллионов зрителей.