Правительство примет меры для активизации экономики

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Правительство Республики Корея представило дополнительные меры поддержки экономики во втором полугодии. О них сообщил 4 сентября вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По его словам, объём использования целевых резервных фондов будет увеличен на 1 млрд. 367 млн. долларов.

В максимально короткие сроки будут реализованы экономические и социальные проекты, что положительно скажется на активизации регионального строительства. Кроме того, некоторые проекты стоимостью 829 тыс. долларов будут проинвестированы уже во втором полугодии, а не в начале следующего года. До конца сентября правительство планирует реализовать 75% дополнительного бюджета, а до конца года – 100%. Помимо этого, будет оказана поддержка в сфере страхования предприятиям малого и среднего бизнеса, которые терпят убытки из-за резких колебаний валютного курса.

Выступая на совещании, вице-премьер Хон Нам Ги напомнил о рисках во втором полугодии. Это продолжение экономического спада и рост нестабильности во всём мире, а также ограничительные меры со стороны Японии. Представленные меры требуют скорейшей реализации, подчеркнул вице-премьер. Действия правительства указывают на серьёзность экономической ситуации, которая усугубляется торговыми войнами между США и Китаем, а также замедлением роста рынка полупроводников. В августе рост потребительских цен впервые после 1965 года оказался отрицательным, что, по мнению некоторых экспертов, свидетельствует о дефляции. Смогут ли меры правительства положительно повлиять на отечественную экономику, покажет время.