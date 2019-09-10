Генри дебютирует в голливудском фильме «Собачья жизнь-2»

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5 сентября на экраны кинотеатров вышел фильм «Собачья жизнь-2», главную роль в котором сыграл певец Генри. Артист признался, что он был удивлён, когда узнал о возможности дебютировать в голливудском фильме. Он также сказал, что актёры с азиатской внешностью редко получают главную роль в Голливуде, поэтому он почувствовал на себе большую ответственность и решил стараться изо всех сил, чтобы не разочаровать поклонников. Между тем, в фильме «Чансари: Забытые герои» снялась голливудская актриса Меган Фокс. В фильме принимают участие и такие профессионалы как Ким Мён Мин, Квак Си Ян, Ким Сон Чхоль и Чхе Мин Хо из группы Shinee. В свою очередь, в осенние праздники Чхусок зрителей порадуют «Плохие парни». Это Ма Дон Сок, Ким Сан Чжун, Ким А Чжун и Чан Ги Ён. Подробности в очередном выпуске «Новости шоу-бизнеса».