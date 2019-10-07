Новый альбом музыкального коллектива YB

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Южнокорейская группа YB 10 сентября выпустила новый музыкальный альбом «Twilight State» (트와일라잇 스테이트). Это первый «стандартный» альбом музыкального коллектива за последние шесть лет. В него вошли 13 песен в стиле альтернативного и психоделического рока, а также современной фолк-музыки и баллад. В этот раз музыканты работали совместно с другими артистами из различных областей. Это придало альбому некую завершённость. 30 ноября состоится двухдневный концерт группы в концертном зале Blue Square в Сеуле.