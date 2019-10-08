Сеул предложил обсудить на международном мероприятии возможность сброса Японией загрязнённой воды 

С 7 октября в штаб-квартире Международной морской организации проходит заседание участников Лондонской конвенции и протокола по предотвращению загрязнения моря. Южнокорейская сторона направила запрос о включении в официальную повестку мероприятия проблемы сброса Японией загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в Восточное море. Запрос сводится к двум основным положениям. Во-первых, важно, что теперь эта проблема вынесена на повестку дня для продолжительного многостороннего обсуждения. Во-вторых, Япония обязуется предоставлять для открытого рассмотрения все данные по этому вопросу. Таким образом, теперь в случае выброса загрязнённой воды в океан мировое сообщество сможет принять ограничительные меры. Радиоактивная вода, о которой идёт речь, используется для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», пострадавшей в 2011 году в результате мощнейшего землетрясения и цунами на востоке Японии. Поскольку в реакторах всё ещё остаётся ядерное топливо, их необходимо постоянно охлаждать. Одно время Япония использовала для этого морскую воду. Разумеется, охлаждающая вода становится радиоактивной, поэтому она хранится в специальных резервуарах. Каждый день из повреждённых реакторов выводится по 170 тонн радиоактивной воды, и за восемь лет накопилось уже более миллиона тонн. Очень скоро резервуары окажутся заполнены. Появились сообщения о планах Японии сбросить загрязнённую воду в Тихий океан, что вызвало широкий резонанс. В случае сброса воды из реакторов в океан могут пострадать не только соседние страны, но и весь мир, поскольку морские течения могут разнести радиацию по всей планете. Международное право запрещает сброс загрязнённой воды в океан. В частности, Конвенция ООН по морскому праву требует принятия мер по контролю и предотвращению загрязнения вод мирового океана. Лондонская конвенция по предотвращениюзагрязненияморя и Протокол к ней налагают запрет на сброс загрязняющих веществ в океан. Согласно Лондонской конвенции страна-нарушитель несёт ответственность за экологический ущерб, нанесённый другим странам в результате сброса загрязняющих веществ. Однако до сих пор вопрос сброса загрязнений в океан не выносился на официальную повестку дня, и именно с этим предложением выступило правительство РК на заседании участников Лондонской конвенции.