Переговоры о распределении оборонных расходов между РК и США

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По некоторым данным, Вашингтон предложил Сеулу выделить в следующем году 5 миллиардов долларов на содержание американских войск в Республике Корея. Это в пять раз превышает ассигнования этого года. Точная сумма, запрошенная американцами, неизвестна, но очевидно, что от Сеула требуют намного увеличить свой взнос. Расходы южнокорейской стороны на американское военное присутствие включают также заработную плату южнокорейского персонала, работающего по найму на военных базах США, строительство объектов и транспортные издержки. Теперь американцы требуют, чтобы Сеул финансировал проведение совместных военных учений, размещение стратегических средств США на Корейском полуострове и возмещал другие расходы. Своим мнением по этому поводу поделится господин Мун Сон Мук, директор Центра стратегии воссоединения Корейского института национальной стратегии.