США выдвигают завышенные требования о содержании военного контингента в РК

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22-23 октября представители Республики Корея и США провели в Гонолулу переговоры о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Как стало известно, переговоры зашли в тупик из-за высоких требований американской стороны. На предыдущем этапе переговоров американская сторона потребовала увеличить южнокорейскую долю расходов до пяти миллиардов долларов в год. Это более чем в пять раз превышает расходы нынешнего года. Сейчас Сеул оплачивает труд южнокорейских граждан, работающих по найму на военных базах США, финансирует строительство военных объектов и транспортные расходы. Однако американцы требуют, чтобы южнокорейская сторона оплачивала проведение совместных военных учений и временное размещение стратегических средств США на Корейском полуострове в случае обострения ситуации. Более того, от Сеула потребовали взять на себя расходы по выплате денежного содержания американских военнослужащих и проживанию их семей.

Судя по высказываниям президента США Дональда Трампа, маловероятно, что Вашингтон пойдёт на уступки. Сразу после прихода к власти он заявил, что Республика Корея, Япония и Германия – достаточно богатые страны, чтобы оплачивать собственную безопасность. Эксперты говорят, что нынешние переговоры - одни из самых тяжёлых за всё время действия соглашения о пребывании американского военного контингента на Корейском полуострове. Сеул обещает приложить все силы для достижения договорённости, которая удовлетворила бы обе стороны.