Экспорт полупроводников восстанавливается

Южнокорейский экспорт полупроводников постепенно восстанавливается, несмотря на опасения по поводу затяжного спада. Объём поставок этой продукции за рубеж вырос по сравнению с прошлым годом, когда фиксировались рекордные показатели. Это указывает на сохранение за РК лидерства в сфере профильных технологий. С 1 по 25 октября объём поставок составил 2.557 тонн. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, показатель сохранил рост в течение четырёх месяцев. Некоторое снижение отмечалось только в январе, феврале и июне. Накопленный объём экспорта полупроводников с начала года по 25 октября вырос на 5,2%, составив 29.834 тонны. По данным Национального статистического управления, в третьем квартале производство полупроводников выросло на 8,3% в годовом исчислении. Рост был также в первом и втором кварталах. Тут стоит отметить, что увеличение производства в целом в указанный период не превысило одного процента.





Одновременно сумма экспорта полупроводников значительно сократилась. Это связано с резким падением стоимости флэш памяти DRAM и Nand Flash. Полупроводники этого вида являются основной продукцией южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK Hynix. С начала года по октябрь экспорт в этом сегменте сократился на 26,3% в годовом исчислении, составив 78 млрд 965 млн долларов. Но, несмотря на это, нельзя говорить о значительном ухудшении показателя в сравнении с предыдущими годами. К примеру, в 2017 году отметка составляла 78 млрд 700 млн долларов, а в 2016 году - 62 млрд 200 млн долларов.





Сохранение спроса на южнокорейские полупроводники связано с технологиями отечественных производителей. В настоящий момент в этом вопросе РК является мировым лидером, поэтому замена южнокорейских полупроводников является сложной задачей. Это результат конкурентоспособности, позволяющей увеличивать экспорт, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке. Своё влияние на рост поставок оказали и меры Японии по ограничению экспорта в РК стратегического сырья для производства полупроводников. Мировые компании начали активную скупку южнокорейских полупроводников, чтобы запастись впрок. В общем, озвучиваются положительные прогнозы по экспорту полупроводников в следующем году, так как ожидается начало роста профильного рынка. Кроме того, наблюдается стабилизация мировых цен на полупроводниковую память.



