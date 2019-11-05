Рассказ «Телефон» писателя Ём Сан Сопа

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Сюжет рассказа «Телефон» строится вокруг первого телефонного звонка, раздавшегося в доме и послужившего причиной ссоры между женой и мужем. События произведения – это иллюстрация повседневной жизни представителей среднего класса.









- Вам звонили сейчас, - бросила мужу госпожа Ли. Она слегка повернула голову и отвела взгляд в сторону в попытке скрыть свои простые, но смешанные чувства – это был одновременно и вырывавшийся наружу смех, и гнев.

- Какая радостная новость, нам позвонили! Твоё желание исполнилось!

Только теперь молодой господин вспомнил, что прошлым вечером в трактире хвалился перед кисэн Чхэ Хон новым телефоном и сообщил ей номер.





“나 좀 보세요 지금 전화가 왔에요”





한 마디 톡 쏘고 나서 어색한 빛을 감추랴,

복받쳐오르는 웃음을 참으랴, 성을 내어 보이랴,

꼭 다문 입술이 눈웃음과 함께 쫑긋쫑긋하는 게

주인의 눈에 스치어갔다.





“전화가 왔으면 그런 반가울 데가 있나! 인제는 소원 성취했구려”





젊은 주인은 그저께 밤에 요릿집에서 술을 먹다가

채홍이에게 자랑삼아서

그 날 저녁때 맨 전화번호를 가르쳐 준 것이 인제야 생각났다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

По этому произведению очень легко составить представление об эпохе, в которую жили герои. Женатый мужчина открыто ходит к любовнице, свободно рассказывает о своих отношениях. Жена показывает свою ревность, но всего лишь как проявление недовольства. Телефон здесь служит средством передачи реальности тех времён.









- Благодаря таким вещам жить становится интереснее.

Впервые после свадьбы госпожа Ли выглядела настолько радостной.

- Значит, господин Ким позаботился о кимчхи для семьи Чхэ Хон. Как интересно!

Женщина слегка рассмеялась, будто только теперь на её душе стало спокойно. Так и не снимая верхнюю одежду, женщина вдруг наклонилась к господину Ли и заискивающе промолвила:

- Дорогой, а не купить ли нам снова телефон?

Господин Ли в недоумении молча смотрел на жену.





“가다간 이런 일두 있어야 살 자미가 있는 거야”





아씨의 신기가 이렇게 좋기란 결혼 이후에 처음일 것이다.





“흥, 그 영감 결국 채홍이에게 김장 해 준 셈이군”





인제야 안심이 되었다는 듯이 아내는 샐쭉 웃다가

옷도 채 못 벗고 이주사 턱밑에 다가와앉아서 조르듯이 의논을 한다.





“여보, 우리 어떻게 또 전화 하나 맬 수 없소?”





남편은 하 어이가 없어서 웃기만 하며 아내의 얼굴을 빤히 들여다 본다.









Ём Сан Соп (1897-1963) родился в Сеуле. Его дебютным произведением стал рассказ «Лягушка в препараторской», опубликованный в 1921 году. В 1971 году награждён государственной медалью за вклад в развитие культуры.