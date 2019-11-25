Компания Food Master Group – производитель молока для животных

© Food Master Group

Сегодня мы познакомимся с компанией Food Master Group (푸드마스터그룹), которая разработала необычный продукт – молоко для домашних животных. С подробностями – президент компании г-н Пак Хён Су.





Food Master Group - это стартап-компания, занятая в сфере продуктов питания. Она была создана в марте 2017 года. С самого начала ставилась цель производить инновационные продукты для клиентов во всём мире. Мы хотим создать компанию, которая будет ассоциироваться с Apple или Dyson в пищевой отрасли. Наша компания собрала одних из лучших специалистов в сферах маркетинга пищевой продукции, производства, разработки, с опытом более 20-ти лет.





Food Master Group стремится к инновациям в сфере продуктов питания для домашних животных. Большая часть сотрудников компании - это профильные эксперты с большим практическим опытом. Глава Food Master Group г-н Пак Хён Су - также специалист высокого класса.





В течение 22-х лет я работал в крупнейшей молочной компании, занимаясь рабочими вопросами, маркетингом, стратегией новых продуктов. Но из-за постоянного стресса и проблем со здоровьем я уволился. Тогда я задумался над тем, в какой области я мог бы продолжать рост. В итоге было решено работать в сфере продуктов для домашних животных. В нашей стране этот рынок только на стадии роста. Опыт Японии, США и стран Европы показывает, что постоянные инвестиции в течение десяти лет принесут успех.





Работая в молочной компании, г-н Пак Хён Су смог создавать продукты, которые пользовались успехом на внутреннем рынке. Он уволился по состоянию здоровья, но не забывал о своей специальности и опыте в сфере молочных продуктов. На фоне низкой рождаемости сокращается количество детей, на которых приходится львиная доля потребления молока. Но г-н Пак Хён Су обратил внимание на рынок продуктов для домашних животных, в том числе молока, который активно растёт. Для создания качественного продукта он привлёк экспертов по молочной продукции и домашним животным. Они полностью посвятили себя данному проекту. Проводились многочисленные тесты, чтобы обеспечить качество и безопасность. В итоге было разработано молоко марки Dr. HOLI Pet Milk. Неотъемлемый компонент молока – лактоза, но у собак и кошек нет ферментов, расщепляющих её. Поэтому, если им дать обычное молоко, которое пьют люди, то у животного могут быть недомогания. Поэтому Dr. HOLI Pet Milk создавался с учётом таких условий.





© Food Master Group

Особенностью Dr. HOLI Pet Milk является низкая жирность. По данным американских исследований, более половины домашних животных страдают ожирением. Наш продукт имеет не более 110 калорий, что определённо помогает бороться с ожирением. Кроме того, это молоко создано по тем же стандартам, что и обычные молочные продукты, употребляемые человеком. Также у нас имеется, наверное, самое большое в мире количество видов такого молока – всего их восемь. Они подходят для различного возраста, вкусовых качеств и видов домашних животных.





Dr. HOLI Pet Milk появилось на рынке в 2017 году. Это было первое в стране молоко с низким уровнем жирности для домашних питомцев. Оно было разработано на основе исследований частых для таких животных проблем, в том числе сбои в функциях пищеварительной системы, отказ работы задних конечностей и другие. Но если продукт полезен, но не вкусен, то его не будут употреблять ни человек, ни животное. Поэтому были созданы различные виды для щенков и котят, для взрослых, с разными вкусами, с молочнокислыми бактериями и другими характеристиками. Теперь Dr. HOLI Pet Milk, к разработке которого подошли со всей ответственностью, продаётся в крупных торговых сетях Еmart, Оliveyoung, Shinsegae и других. Сеульское агентство по развитию бизнеса отметило наградами семь наименований продукции Food Master Group. Сегодня компания стремится выйти на мировой рынок.





Food Master Group получает множество предложений о сотрудничестве из других стран. С самого начала работы мы создавали продукцию с расчётом на выход на мировой рынок. В первый год выпуска молока наша компания приняла участие в выставке товаров для домашних питомцев, которая проходила в Китае. Мы участвуем в ней уже три года подряд. Несмотря на то, что наша компания является малым бизнесом, в экспорт вкладываются большие средства и энергия. Это только начало. В следующем месяце к выходу готовятся БАДЫ для животных. Это тоже уникальная разработка, на создание которой ушло очень много времени. Можно надеяться на хорошие результаты работы. В следующем году мы представим пять наименований действительно инновационных товаров, которых пока нет на мировом рынке.





Food Master Group стремится стать крупнейшей компанией на мировом рынке товаров для домашних питомцев. Её разработки уже пользуются большим спросом, инвесторы проявляют к ним интерес. В прошлом году мировой профильный рынок составил 130 млрд долларов. Ожидается, что в этом году данный показатель вырастет на 6%. Поэтому у Food Master Group огромный потенциал, который успешно реализуется.