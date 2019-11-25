Певец Ли Чжун Ён готовится к релизу первого сольника

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Певец Ли Чжун Ён (이준영), известный под псевдонимом «Чун» (준), в ближайшее время выпустит первый сольный альбом. Его релиз запланирован на 5 декабря.

Артист поделился новостью в социальных сетях в прошлый четверг. Работа над видеороликом и песней уже завершена. Поклонники его творчества находятся в ожидании.

Напомним, Ли Чжун Ён является участником музыкального коллектива «U-KISS» (유키스). Его дебют состоялся в 2014 году. Совсем скоро артист примет участие в съёмках нового сериала телеканала KBS2.