Глава 20. 48-й король Силла Кёнмун

Нашего героя в юном возрасте звали Ын Нём. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал одним из хваранов. Через два года, король Хон Ан пригласил его на вечеринку.

Король спросил: «Ын Нём, будучи хвараном, ты бывал повсюду. Случалось ли с тобой что-то удивительное?» Наш герой ответил: «Я увидел трех человек, которые совершили добропорядочные поступки. Первый человек мог бы занять высокую должность, но из скромности отказывается от неё. Второй человек носит простую одежду, хотя он является влиятельным и богатым. Последний человек, будучи от рождения знатным и могущественным, не злоупотребляет своей властью».

Выслушав его речь, король невольно пролил слёзы. Он признал, что у нашего героя доброе сердце. Государь предложил: «У меня есть две дочери. Пусть одна из них будет твоей женой». Ын Нём сразу не ответил на предложение короля. Он встал с места, не поднимая головы.

В тот вечер он рассказал своим родителям, что произошло во дворце.

Родители созвали всех детей, и отметили: «Итак, у старшей принцессы некрасивая внешность, а младшая очень хороша. Думаем, что тебе лучше жениться на второй дочери короля». Об этом услышал и глава хваранов Помгёса. Он отправился к нашему герою и спросил: «Правда ли, что король хочет женить тебя на принцессе?»

Ын Нём ответил: «Да».

Наставник вновь задал вопрос: «На какой принцессе ты хочешь жениться?»

Наш герой ответил: «Родители велели мне взять вторую».

Помгёса рассказал: «Не вздумай жениться на младшей принцессе. Если выберешь старшую, то с тобой обязательно будут случаться хорошие вещи. Я предупредил тебя». Юноша ответил: «Последую вашему совету».

Спустя несколько дней, король послал человека к Ын Нёму, чтобы узнать его намерения. Посланник доложил королю: «Ваше величество, он хочет жениться на старшей принцессе». Прошло с тех пор 3 месяца. Здоровье короля с каждым днем ухудшалось. Он созвал чиновников и рассказал: «Как вам известно, у меня нет наследника. После моей смерти трон перейдёт мужу нашей старшей дочери». На следующий день государь скончался, и Ын Нём, получив оставленное ему повеление, вступил на престол.