Певица Пэк Е Рин выпускает первый сольный альбом

© KBS

Начинающая певица Пэк Е Рин (백예린) завершает работу над первым сольным альбомом. Это первая работа артистки после её ухода из продюсерской компании JYP Entertainment. Выход нового альбома запланирован на 10 декабря. Об этом Пэк Е Рин сообщила своим поклонникам в социальных сетях.

Напомним, артистка дебютировала в составе группы “15&” вместе участницей музыкального телешоу “KPOP Star” Пак Чи Мин (박지민). Певица на протяжении всего времени работала над сольным творчеством и выпустила несколько песен. В сентябре этого года Пэк Е Рин решила не продлевать контракт и создала собственный лейбл “Blue Vinyl”.