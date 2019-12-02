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Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-12-02


Режиссер: Пак Су Мин, Ким Сон Гук

Жанр: драма, комедия

В ролях: Ким Мён Гук, Чин Сон Ми, Сон Мин Чжи

Премьера: 21 ноября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.


Главный герой Ток Чжэ вот уже который год работает на одной и той же должности. Дома его тоже никто не воспринимает всерьёз. Однажды он получает задание продлить контракт с так называемым “Гавайским клубом”, но всё оказалось не так просто. Это был клуб мужчин, переодевающихся в женские платья. Там он встречает менеджера по имени Сын Чжун, который предлагает Ток Чжэ сделку: продление контракта в обмен на вступление в клуб. В итоге главный герой в тайне от семьи начинает двойную жизнь.

Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)
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