Наш красивый папа (아빠는 예쁘다 / Dad is Pretty, 2019)

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В Сеуле временно ограничено движение старых дизельных автомобилей
2019-12-02
#Новости шоу-бизнеса l 2019-12-02
Режиссер: Пак Су Мин, Ким Сон Гук
Жанр: драма, комедия
В ролях: Ким Мён Гук, Чин Сон Ми, Сон Мин Чжи
Премьера: 21 ноября 2019 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.
Главный герой Ток Чжэ вот уже который год работает на одной и той же должности. Дома его тоже никто не воспринимает всерьёз. Однажды он получает задание продлить контракт с так называемым “Гавайским клубом”, но всё оказалось не так просто. Это был клуб мужчин, переодевающихся в женские платья. Там он встречает менеджера по имени Сын Чжун, который предлагает Ток Чжэ сделку: продление контракта в обмен на вступление в клуб. В итоге главный герой в тайне от семьи начинает двойную жизнь.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-02
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