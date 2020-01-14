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С 7 по 10 января в американском городе Лас-Вегасе проходила Международная выставка потребительской электроники-2020. Это ежегодное мероприятие является платформой для показа новейших разработок в сфере электроники. Подробнее о том, чем особенно запомнилась выставка этого года, мы поговорим с профессором Пак Хи Чжуном с кафедры информации и промышленного машиностроения университета Ёнсэ.





С прошлого года трендом Международной выставки потребительской электроники является искусственный интеллект. В этом году данные технологии стали ещё более продвинутыми. Поэтому было показано много разработок с соответствующими функциями. Также обозначился процесс перехода общества к эпохе сверхвысоких скоростей передачи данных с помощью технологий связи пятого поколения. Привлекает внимание то, что в выставке приняли участие 4.400 компаний, в том числе 1.200 стартапов. Республику Корея представляют 390 компаний. Этот показатель постоянно растёт, причём увеличивается доля малых и средних компаний. Наиболее интересным является факт широкого участия стартапов. 20% из их общего числа пришлось на южнокорейские предприятия. Это примерно 200 компаний, что более чем на 70% больше, чем в прошлом году.





Главными трендами пошедшей выставки стали технологии искусственного интеллекта, связи пятого поколения 5G, автомобильные технологии, а также применение цифровых технологий в уходе за здоровьем. Гарри Шапиро, исполнительный директор Американской ассоциации производителей бытовой электроники, которая проводит данную выставку, заявил, что всё представленное на ней изменит нашу жизнь к лучшему. Все участники продемонстрировали готовность к этому.





Во вступительной речи главный исполнительный директор Samsung Elctronics Ким Хён Сик представил робота, похожего на теннисный мяч, под названием Ballie. Он отметил, что эта разработка является примером инновационного развития робототехники. По его словам, Ballie выполняет роль спутника жизни человека, что раскрывает робототехнику не с позиции противостояния человека и робота, а с точки зрения превращения роботов в часть повседневной жизни. Ballie идентифицирует пользователя и следует за ним. Он может следить за состоянием дома, работать совместно с другими умными девайсами. Можно ожидать, что такой робот станет помощником человека в разных вопросах, в числе которых безопасность дома или функция фитнес-ассистента.





Samsung Elctronics представила в Лас-Вегасе робота Ballie, который позиционируется как ассистент хозяина во многих вопросах. Он может свободно передвигаться по дому, в его операционной системе применены элементы искусственного интеллекта, что позволяет ему воспринимать окружающие условия, следовать повсюду за хозяином. Если дома жарко, он может включить кондиционер, если грязно – сделать уборку, активировав «умный» пылесос. Ballie открывает эпоху роботов - домашних помощников. Между тем, южнокорейские компании продемонстрировали наработки в сфере автомобилей будущего.





Заместитель главы Hyundai Motor Чон Ый Сон представил видение концепции мобильности в трёх направлениях. Первое - это использование летающих личных средств передвижения, что может кардинально решить проблему загруженности дорог. Второе направление - это концепт применения летающих средств передвижения в качестве передвижных кафе, отеля, кафетерия, или даже пространства медицинского предназначения. Третье направление - это создание в городах комплексных станций для функциональных летающих модулей, которые будут из таких центров летать по вызову. К 2028 году компания намерена представить концепты, готовые к коммерциализации.





В прошлом году Hyundai Motor представила концепт «шагающего» автомобиля, а в этом - видение летающих средств передвижения. Корпорация, занимающая пятое место на мировом автомобильном рынке, заявила таким образом о возможном изменении всей структуры транспорта. На самом деле, в мире около двухсот компаний, которые занимаются разработкой летающих модулей разных модификаций для личного пользования. Помимо этого, Samsung Electronics представила новые флагманские телевизоры OLED с высоким разрешением и новым дизайном, практически не имеющим рамок. LG Electronics показал новую версию сворачиваемого телевизора, который разворачивается сверху вниз. Таким образом, LG Electronics, уже обошедшая Samsung по качеству изображения, теперь внедряет новшества в сфере дизайна и функциональности.





Сегодня в тренде - четвёртая промышленная революция. Мы значительно отстаём от США, Китая и Японии в развитии соответствующих технологий и в конкурентоспособности на рынке. В Корейском институте экономических исследований провели сравнение уровня развития в разных странах новых технологий в 12-ти областях, в числе которых искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные. За 100 пунктов взят южнокорейский уровень. Показатель США составил 130 пунктов, Японии – 117 пунктов, Китая – 108 пунктов. То есть, мы уступаем даже Китаю. Конечно, инвестиции важны, но нужно создавать законодательную и системную базу, которая позволит отечественным компаниям реализовывать новые проекты внутри страны.





Международная выставка потребительской электроники-2020 в Лас-Вегасе показала направления дальнейшей конкуренции мировых компаний на ближайшие десять лет. Теперь, когда цели и концепции становятся более чёткими, необходимо создать инфраструктуру, которая позволит реализовать инновации и технологии будущего.