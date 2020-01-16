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2020-01-16 14:08:03
#Мелодии Кореи l 2020-01-15
В выпуске передачи от 15 января вы познакомитесь с песнями северокорейских провинций Хамгёндо и Хванхэдо. Благодаря тому, что местные жители хранили эту музыку, она смогла дойти до наших дней. Некоторые из композиций исполнялись в Новый год по лунному календарю или во время проведения шаманских обрядов.
Выпуск 446. Песни провинций Хамгёндо и Хванхэдо
* Отрывок из песни «Пэбэникут», в котором появляется шаман-мошенник – Ли Ын Гван (вокал)
* Песни «Тондольнари», «Чон Гап Сон тхарён» – Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (дудка тхунсо), Ё Чжэ Сон (барабан пук), Ким Док Ре (вокал)
* Песня «Нанбонга» – Ансамбль «Актан кванчхиль»
2020-01-16 14:08:03
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2020-01-15
2020-01-16 14:12:24
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