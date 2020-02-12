Компания UltraV продвигает К-Beauty, предлагая продукцию высокого качества

© Ultra V company

Сегодня мы познакомимся с компанией UltraV (울트라브이), которая продвигает К-Beauty, предлагая продукцию высокого качества. Познакомит нас с ней президент компании г-н Квон Хан Чжин.





Многие знают компанию UltraV как производителя качественной косметики. Однако мы специализируемся также на биополимерных филлерах и продаём медицинское оборудование. В настоящий момент наша компания поставляет рассасывающиеся нити, косметику и оборудование в 500 местных косметологических клиник. Наша линейка UltraV lifting - довольно известный бренд рассасывающихся нитей. Если спросить у людей, с чем у них ассоциируется бьюти-контенты корейской волны Халлю, то в 80% случаев вам ответят – косметика и пластические операции. Но в последнее время количество иностранцев, приезжающих в Корею на пластические операции, значительно сократилось. Но наш нитевой лифтинг - отечественный бренд, который быстро становится известным в мире. Если вбить в строку поиска Google термин Ultra V Lift и Ultra V Line, то появятся 700-800 млн результатов.





Компания Ultra V начала работу в начале 2012 года. За десять лет она стала мировым брендом. Такой рост был обеспечен за счёт рассасывающихся нитей полидиоксанона (PDX).





© Ultra V company

Рассасывающиеся нити в нашей стране производят такие крупные компании как SamyangCorporation. Я имею патенты и торговую марку, связанную с переработкой данного материала, методы применения в лифтинге и другие технологии Ultra V. Такие нити очень удобны в медицине. К примеру, если человек поранился, то рану зашивают нитями, которые в большинстве случаев не рассасываются. То есть, через некоторое время их надо убирать. А если речь об операции на внутренних органах, то получается нужно делать повторную операцию. Нити из полидиоксанона снимают такую необходимость. Они исчезают через 6-8 месяцев. В вопросе косметологии сегодня основное внимание люди уделяют безопасности. Нашу больницу посещают врачи во всего мира. Только в прошлом году к нам приезжали из США, Австралии, Великобритании, Испании и стран Юго-Восточной Азии. Если бы не было причин, то они бы не приезжали. Мы постоянно повышаем уровень технологий, представляем новые разработки, улучшаем технику. Это обеспечило нашу известность в мире.





Кожа с возрастом становится менее упругой, появляются морщины. Улучшить вид кожи позволяет нитевой лифтинг. Он подразумевает подкожное введение безвредных для организма нитей с целью подтяжки кожи. Но если использовать нерассасывающиеся нити, то необходимо будет проводить дополнительные операции по их удалению. Кроме того, их применение может вызвать различные побочные эффекты, в том числе возникновение воспалений. Компания Ultra V нашла решение этой проблемы через рассасывающиеся нити. Таким образом, она вышла на новый рынок лифтинга. Кроме того, компания впервые в мире разработала нити, которые могут сохраняться в течение двух лет. Такой прорыв стал возможен благодаря президенту компании Ultra V господину Квон Хан Чжину, который является действующим врачом, известным в сфере борьбы со старением.





Наша компания первой представила широкой публике продукт идебенон. Все слышали о витамине С. Он широко используется в отбеливании и в омолаживающей косметике. Но если есть вещество, которое минимум в четыре раза эффективнее витамина С, то вы, естественно, будете использовать его. В клиниках данное вещество использовалось для омоложения кожи лица и отбеливания. Мы впервые создали на его основе косметику. На самом деле впитывание идебенона происходит очень плохо. Более года исследований потребовалось для того, чтобы решить эту проблему. Мы зарегистрировали соответствующий патент. Линейка продукции на базе идебенона очень эффективна, поэтому три года она пользуется любовью на рынке.





Идебенон является более эффективным антиоксидантом, чем витамин С и коэнзим Q10. Это самый мощный антиоксидант с коэффициентом защиты окружающей среды или EPF 95. Но было довольно сложно применять его в косметике, потому что он легко разрушается под воздействием света, кислорода или воды. Но компания Ultra V смогла разработать идебенон в ампулах, который был с радостью принят на рынке. Ещё одна успешная разработка - рассасывающиеся нити для лифтинга с полидиоксаноном (PDO). Компания запатентовала этот полимерный наполнитель впервые в мире. Модернизированный продукт вызывает взрывную реакцию со стороны иностранных потребителей, поскольку он очень прост в использовании, создавая замечательный эффект. Используя этот продукт, врачам не приходится терпеть неудобства от введения нитей в кожу несколько раз. Его продажи начали расти во Вьетнаме, Таиланде и Гонконге. Цель Ultra V – превратиться в ведущую мировую косметическую компанию, продвигая корейскую косметику во всём мире.