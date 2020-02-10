Певец Гэри вернулся на экраны телевизоров

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Певец Кан Хи Гон (강희건), более известный под псевдонимом Гэри, вместе со своей семьёй принял участие в популярной телепередаче«Возвращение супермена» (슈퍼맨이돌아왔다). Первый выпуск с участием Гэри вышел на экраны телеканала KBS2 2 февраля. По данным Nielsen Korea, телевизионный рейтинг передачи составил 10%.

Гэри вернулся на телевидение спустя три года и сразу же принял участие в съёмках популярнейшей в Корее семейной телепередачи. Особый интерес зрителей вызвало появление на экране жены Гэри и его сына Ха О, потому как до этого момента они не разу не появлялись на публике. Во время передачи артист рассказал о своём решении взять продолжительный отпуск. По его словам, 20 лет непрерывных выступлений дали о себе знать, и ему потребовался отдых, чтобы восстановить моральные и душевные силы. В период отдыха Гэри женился, и у пары появился сын. По этой причине отпуск немного затянулся. Гэри также отметил, что является поклонником передачи «Возвращение супермена». В настоящий момент передача как нельзя кстати подходит к жизни артиста, поэтому он дал положительный ответ на предложение о своём участии.