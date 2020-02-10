Как новый короновирус повлиял на южкнокорейскую эстраду

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Количество заражённых новым типом короновируса в Республике Корея продолжает увеличиваться. Такая ситуация неблагоприятным образом оказывает влияние на музыкальную индустрию страны, и артисты отменяют либо переносят запланированные мероприятия. Певица Тхэ Ён (태연), группы NCT DREAM и MOMOLAND уже перенесли даты концертов и встреч с поклонниками на более поздний срок. Дуэт «Актон Мьюзишн» (악동뮤지션), Пэк Чи Ён (백지영), Ким Тхэ У (김태우), SECHSKIES (젝스키스) также решили отложить проведение концертов до того момента, когда нормализуется ситуация вокруг распространения короновируса в стране.

Напомним, февраль отметился немалым количеством новых альбомов, и многие звезды корейской эстрады планировали дать большое количество концертов. Несмотря на это, безопасность поклонников и самих певцов намного важнее запланированных дел, поэтому в целях предотвращения распространения вируса были приняты вынужденные меры. С другой стороны, следует не забывать, что в большинстве случаев были выкуплены концертные залы, проведены маркетинговые компании, взято в аренду оборудование, поэтому отмена мероприятий принесёт артистам немалые убытки.

Также стоит отметить, что расписание гастролей составляется на год вперёд. Поэтому отмена ряда концертов может вызвать некоторые заминки в течение всего года. Известные группы могут себе позволить отменить заграничные концерты, однако довольно трудно сказать тоже самое в отношении начинающих артистов. По мнению аналитиков, подобная ситуация продолжится до тех пор, пока ситуация вокруг распространения нового типа короновируса полностью не решится.