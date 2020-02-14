В КНДР назначен новый министр народной безопасности

В руководстве КНДР проведены перестановки. В частности, внимание привлекают изменения в военной сфере. Чхве Бу Иль, занимавший пост министра народной безопасности КНДР, в декабре прошлого года назначен начальником отдела ЦК ТПК, который занимается вопросами вооружённых сил. Его место занял Ким Чжон Хо. Министерство народной безопасности выполняет функции полиции, а КНДР можно назвать военным государством, за внутренней безопасностью в котором отвечает вышеуказанное министерство. В коммунистических странах всем руководит правящая партия. Кабинет министров выполняет в этой структуре исполнительную функцию, поэтому должность начальника отдела ЦК ТПК по вопросам вооружённых сил является очень высокой, позволяя контролировать работу министерства обороны. В системе, которой руководит один человек, более важным, чем официальная должность в госаппарате, является положение в партии.





Назначение министра народной безопасности на пост главы отдела ЦК ТПК по вопросам вооружённых сил отражает политическую ситуацию в КНДР. Другими словами, это может указывать на возросшую роль безопасности. Примечательными являются перестановки в Центральном военном комитете ТПК, а конкретно неопределённость позиции прежних ключевых фигур, среди которых Чхве Рён Хэ, Пак Пон Чжу, Хван Бён Со и другие. Кроме того, Чхве Бу Иль вошёл в состав Центрального военного комитета. Это важный момент, учитывая долю военных в системе власти Севера.





В последнее время ходят слухи о нестабильности власти Ким Чон Ына. Эпидемия вируса COVID-19 в Китае является большим испытанием и для КНДР. В целях предотвращения проникновения вируса власти закрыли границу с Китаем, который является единственным источником средств и другой помощи Пхеньяну, изолированному санкционным режимом. Это наносит большой экономический ущерб Северу. Такое положение угрожает и без того нестабильному режиму Ким Чон Ына. Есть неподтверждённые данные о том, что власти КНДР обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации, которая расшатывается ещё сильнее из-за положения в Китае. В этой связи нынешние перестановки могут быть отражением подобных изменений.



