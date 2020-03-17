Компания Technonia – разработчик развлекательных контентов

ⓒ TECHNONIA

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам компанию Technonia, разработчика высокотехнологичных решений для развлекательных контентов. У микрофона – начальник отдела зарубежного маркетинга компании Technonia (테크노니아) г-н Ли Сан Чжин.





Компания Technonia основана в 2000 году. На начальном этапе она в основном занималась разработкой программного обеспечения, в том числе, по заказам LG Electronics, а также различных мультимедийных устройств. Мы с самого начала хотели создать качественные продукты в сфере развлечений. Нашим первым опытом стало устройство для изучения иностранных языков детьми под названием Show PEN. Его ранняя версия производила только звуки, а после установки в устройство дисплея с диагональю 2,4 дюйма он может показывать изображения. Целью было помочь маленьким детям изучать иностранные языки в увлекательной игровой форме. Кроме того, мы производили технические аксессуары, например, Bluetooth-клавиатуры.





Компания Technonia имеет особую корпоративную философию создания высокотехнологичных продуктов, которые делали бы людей счастливыми. Президент компании г-н Сон Вон Ён (성원용), который ранее работал инженером, с этой целью и создавал компанию. Вместе с другими инженерами он разработал MP3-плеер на тему популярной в Японии анимации Keroro Gunso. В то время тонкий MP3-плеер, способный воспроизводить видеофайлы, был новинкой.





Наш MP3-плеер поначалу имел успех, продажи росли, а иностранные покупатели проявили к нему большой интерес. Однако вскоре китайские производители вышли на рынок с более дешёвыми аналогами. Мы поняли, что продукты или технологии, которые не имеют уникальных функций, могут быть вытеснены продукцией конкурентов. Поэтому мы решили создавать продукты, которые отличались бы от продуктов конкурентов. Во-первых, мы поняли, что необходим уникальный дизайн. Во-вторых, мы сосредоточились на соединении различных технологий. Мы стремились создать особый продукт, объединяющий различные функции, которые нужны потребителям. Например, Bluetooth-клавиатура может иметь функцию громкой связи.





Компания Technonia работает над продуктами, которые объединяли бы различные функции в одно целое и, следовательно, помогали бы наслаждаться мультимедийным контентом более интересным и эффективным способом. Один из продуктов, созданных с помощью соединения технологий, устройство для изучения иностранных языков, которое поддерживает четыре различных языка - корейский, английский, китайский и японский, а также показывает изображения. Ещё один пример - клавиатура, которую можно использовать со смартфоном или планшетным компьютером. Она имеет функцию громкой связи и Bluetooth-динамик, который позволяет пользователям передавать любимую музыку по беспроводной сети и совершать телефонные звонки. В прошлом году Technonia разработала ещё один интересный продукт.





ⓒ TECHNONIA

Мы представили новый Bluetooth-динамик. На рынке много подобных устройств, но наш продукт имеет некоторые отличительные особенности. Люди часто слушают музыку или смотрят видео через свои смартфоны. Однако интенсивное использование смартфонов порождает проблемы. Например, нужно заряжать батареи смартфонов, которые быстро разряжаются. Но наш динамик решает эту проблему: для зарядки достаточно просто положить свой смартфон на него. Другими словами, можно слушать музыку, используя наш Bluetooth-динамик, и одновременно заряжать батарею смартфона.





Пользователи Bluetooth-динамиков часто жалуются на то, что электрические кабели запутываются или теряются, аккумулятор смартфона слишком быстро теряет заряд, а у динамика плохое качество звука. Компания Technonia обратила внимание на эти проблемы и добавила дополнительные функции в свой Bluetooth-динамик Cube Box. Если пользователи подключают смартфон к динамику, аккумулятор заряжается автоматически, без проводов и быстро. Стереодинамики установлены слева и справа, а низкочастотный динамик – снизу. Это позволяет получить удивительно насыщенные тона. Динамик в форме куба имеет привлекательный дизайн. Пользователи могут заряжать свои смартфоны без проводов, одновременно слушая музыку. Продукция компании Technonia прочно обосновалась на внутреннем рынке, а в этом году она собирается представить свою уникальную продукцию за рубежом.





На волне успеха нашего Cube Box мы продолжим выпуск серии Bluetooth-динамиков. В этом году новая версия Mini Cube Box, надеюсь, привлечёт потребителей. Хотя сейчас ситуация на рынке не самая благоприятная, многие потребители проявляют интерес к нашим продуктам, а продажи через интернет постоянно растут. В основном мы продаём товары в режиме онлайн здесь, в Корее. Мы и раньше экспортировали продукцию в США, Японию и Европу на условиях OEM, то есть, наша продукция продавалась другими производителями под другой торговой маркой. Но сейчас мы рассматриваем возможность выхода на рынки под собственным брендом. Мы ищем покупателей, которые готовы импортировать продукцию Technonia. В этом году мы рассматриваем возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.





У компании Technonia много интересных идей, её продукция известна в Корее и других странах. Давайте пожелаем ей новых успехов!