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Сближаясь с Севером: Домашние животные в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-05-14

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

В каждой четвёртой южнокорейской семье живут домашние животные, общее число которых превышает 10 миллионов. Правительство и общественные организации прилагают усилия для создания новой культуры, в которой люди и домашние животные могут жить в гармонии. А какова ситуация в северной части Корейского полуострова? Сегодня мы узнаем об этом от профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.

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