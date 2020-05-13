Сближаясь с Севером: Домашние животные в КНДР

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В каждой четвёртой южнокорейской семье живут домашние животные, общее число которых превышает 10 миллионов. Правительство и общественные организации прилагают усилия для создания новой культуры, в которой люди и домашние животные могут жить в гармонии. А какова ситуация в северной части Корейского полуострова? Сегодня мы узнаем об этом от профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.