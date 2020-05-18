Не пропустите лайв-концерт от BTS

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Онлайн-концерт всемирной известной группы BTS (방탄소년단) состоится в июне. Как сообщает продюсерское агентство Big Hit Entertainment, трёхчасовое мероприятие под названием «Панбанкхон The Live» (방방콘 더 라이브) запланировано на 14 июня 18:00. Название «Панбанкхон» состоит из слогов трёх корейских слов «комната», «Бантхан Сонёндан», «концерт» и означает концертное мероприятие от BTS, которое можно посмотреть прямо у себя дома. В этот раз организаторы решили провести мероприятие в прямом эфире. Билеты можно будет заказать на платформе Weverse Shop, начиная с 1 июня. Напомним, BTS планировала начать мировой тур ещё в прошлом месяце, однако планы не удалось реализовать в связи с ситуацией вокруг распространения COVID-19.