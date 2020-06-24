Андрей Медведев из Камешково, Владимирской области, часть 1

Чистосердечное признание рэпера Чханмо
2020-06-24
#Вы в эфире l 2020-06-21
Краткое содержание выпуска
#Знакомство с Андреем Медведевым
#Приёмник Океан - начало радилюбительства
#Камешково - люди главная ценность города
#Семья наша крепость
#Бороться, искать, найти и не сдаваться
2020-06-24
2020-06-23
2020-06-22
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