Ситуация с домохозяйствами, состоящими из одного человека
2020-06-24
#Мелодии Кореи l 2020-06-24
25 июня в Корее наступает неофициальный праздник Тано. Раньше он считался одним из четырёх важных традиционных праздников корейцев, но сейчас утратил былую значимость. Этот день в красках описывается в национальном эпосе «Сказание о верной Чхун Хян», ведь именно в праздник Тано повстречались главные герои произведения. Подробнее о Сон Чхун Хян и Ли Мон Рёне, а также о связанных с ними композициях вы сможете узнать в нашем выпуске.
Выпуск 469. Сон Чхун Хян и Ли Мон Рён
* Песня «Чхучхонса» (композитор Хван Бён Ги) – Кан Гвон Сун (вокал), Ли Чжи Ён (цитра каягым)
* Песня «Сочхунхянга» – Чхве Ын Хо (вокал)
* Песня «Ах, Мон Рён» – Группа Project Rock
2020-06-24
2020-06-25 22:05:13
2020-06-25 15:36:44
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