



25 июня в Корее наступает неофициальный праздник Тано. Раньше он считался одним из четырёх важных традиционных праздников корейцев, но сейчас утратил былую значимость. Этот день в красках описывается в национальном эпосе «Сказание о верной Чхун Хян», ведь именно в праздник Тано повстречались главные герои произведения. Подробнее о Сон Чхун Хян и Ли Мон Рёне, а также о связанных с ними композициях вы сможете узнать в нашем выпуске.





Выпуск 469. Сон Чхун Хян и Ли Мон Рён

* Песня «Чхучхонса» (композитор Хван Бён Ги) – Кан Гвон Сун (вокал), Ли Чжи Ён (цитра каягым)

* Песня «Сочхунхянга» – Чхве Ын Хо (вокал)

* Песня «Ах, Мон Рён» – Группа Project Rock