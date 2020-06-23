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Полёт Black Eagle

2020-06-23

Новости




23 июня в небе над Пусаном южнокорейское элитное лётное подразделение Black Eagle провело тренировочный полёт. Лётчики готовятся к выступлению по случаю 70-летия победной морской битвы в Корейском проливе во время Корейской войны, произошедшей 26 июня 1950 года. 

(Yonhap News)


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