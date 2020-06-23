Полёт Black Eagle

Ситуация с домохозяйствами, состоящими из одного человека
2020-06-24
2020-06-23
23 июня в небе над Пусаном южнокорейское элитное лётное подразделение Black Eagle провело тренировочный полёт. Лётчики готовятся к выступлению по случаю 70-летия победной морской битвы в Корейском проливе во время Корейской войны, произошедшей 26 июня 1950 года.
(Yonhap News)
2020-06-24
2020-06-25 22:05:13
2020-06-25 15:36:44
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