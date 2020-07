Чон Ын Чжи из APINK представила новый альбом

Участница группы APINK Чон Ын Чжи (정은지) в среду, 15 июля, представила четвёртый сольный альбом Simple (심플), состоящий из шести музыкальных дорожек. Заглавный трек получил название AWay. В отличие от прошлых работ в новом альбоме был сделан акцент на лаконичность и естественность, о чём можно судить по его названию – Simple. В то же время альбом в полной мере отражает вокальное мастерство певицы, что в итоге позволило ей занять прочное место в качестве сольного исполнителя. Чон Ын Чжи лично написала слова ко всем песням, большая часть из которых передаёт её собственные чувства и размышления. Заглавный трек AWay, в частности, является своего рода утешением для всех тех, кто немного устал и нуждается в непродолжительном отдыхе для души. Видеоклип к песне AWay в настоящее время доступен на YouTube. Его уже успели посмотреть более трёх миллионов пользователей.