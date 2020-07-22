Танцовщицы (7) 할래요

Диалог недели

이규호(Ли Гю Хо)： 시은아, 니 쌤하고 둘이 무대 한번 안 해볼래?

Си Ын, ты не хочешь выступить на сцене вместе со мной?

김시은(Ким Си Ын)： 쌤이랑 내가? 징그럽다.

Я с вами? Ой, фу, отвратительно.

이규호(Ли Гю Хо)： 뭐라도 한 줄 더 넣는 게 낫지 않겠나.

Зато будет что добавить в твое резюме.

김시은(Ким Си Ын)： 쌤, 다 알고 있었어요?

Ой, вы уже все знаете?

이규호(Ли Гю Хо)： 내는 쌤이랑 단독무대도 섰다꼬. 더 그럴싸하그러.

Можно будет написать, что ты выступала на сцене вдвоём с учителем. По-моему, звучит круто.

김시은(Ким Си Ын)： 응, 할래요. 내 할래.

Хорошо, я сделаю это. Я выступлю.





Фраза недели

할래요

[Хал-лэ-ё]

Я сделаю это





Грамматика

«할래요» - это от глагола «하다», которое означает «делать». Далее добавляется суффикс будущего времени «-ㄹ 래» с окончанием неофициально-вежливого стиля речи -요. Все вместе получается «할래요». Суффикс «-ㄹ 래» выражает твердую волю сделать что-либо или ближайший план, поэтому «할래요» переводится как «я сделаю».





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 할게요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 하겠습니다





О слове 박

(Ответ на вопрос от Владимира Гудзенко)

☞ 박 это зависимое существительное, единица измерения ночи, когда ночует вне дома.

1박 2일 – значит, пребывает два дня и одну ночь на каком-либо месте, но не дома.

☞ слово 밤 «ночь»



