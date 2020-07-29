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Борьба с наводнениями в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-07-30

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В этом году сезон летних муссонных дождей начался на Корейском полуострове в конце июня. На этой неделе он должен закончиться, но проливных дождей, которые вызывают наводнения, до сих пор не было. Однако они могут пойти после окончания сезона. А какова ситуация в КНДР? В течение всего сезона дождей северокорейские СМИ ежедневно публиковали сводки погоды и освещали меры по предотвращению наводнений. В этом году их удалось избежать, но в прежние годы они наносили серьёзный ущерб сельскому хозяйству. О том, как на Севере справляются с наводнениями, расскажет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.

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