Борьба с наводнениями в КНДР

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В этом году сезон летних муссонных дождей начался на Корейском полуострове в конце июня. На этой неделе он должен закончиться, но проливных дождей, которые вызывают наводнения, до сих пор не было. Однако они могут пойти после окончания сезона. А какова ситуация в КНДР? В течение всего сезона дождей северокорейские СМИ ежедневно публиковали сводки погоды и освещали меры по предотвращению наводнений. В этом году их удалось избежать, но в прежние годы они наносили серьёзный ущерб сельскому хозяйству. О том, как на Севере справляются с наводнениями, расскажет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.