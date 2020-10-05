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Картины на золотистых полях

2020-10-05

Новости




5 октября, поле в деревне Пёллян-мён города Сунчхона провинции Чолла-Намдо. На золотистом осеннем поле изображены большие картины, которые видно с высоты птичьего полёта. Это божья коровка, звезда, чёрный журавль, работающий фермер, илистый прыгун. Вокруг установлены 500 пугал. 

(Yonhap News)


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