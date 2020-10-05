Картины на золотистых полях

Тэгваллён на пороге зимы
2020-10-06
2020-10-05
5 октября, поле в деревне Пёллян-мён города Сунчхона провинции Чолла-Намдо. На золотистом осеннем поле изображены большие картины, которые видно с высоты птичьего полёта. Это божья коровка, звезда, чёрный журавль, работающий фермер, илистый прыгун. Вокруг установлены 500 пугал.
(Yonhap News)
2020-10-06
2020-10-07 13:38:29
2020-10-07 11:38:27
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