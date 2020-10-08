До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.1





Несмотря на изначально тяжёлый старт, политическое притеснение и другие перипетии, рок в результате неуклонного роста сумел пустить корни в Корее. Поколения рок-групп, вооружённых талантом и индивидуальностью, создавали шедевры, выражавшие дух эпохи.





Легенда корейского рока, автор-исполнитель, гитарист Син Чжунхён с изготовленной специально для него гитарой фирмы Fender. Американский производитель музыкальных инструментов дарит свои гитары гитаристам всемирного значения. Такие гитары получили, в частности, Эрик Клэптон и Джефф Бек. Сину гитару вручили в 2009 г., и он стал шестым в истории получателем этого дара.

ⓒ Kwon Hyouk-jae

B1964 году выступление «Битлз» в популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана» обозначило начало «Британского вторжения». В Корее же, напротив, молодую рок-группу, сделавшую первые амбициозные шаги, ожидал прохладный приём. Син Чжун Хён , известный сейчас как «крестный отец корейского рока», собрал группу «Add Four» и выпустил первый в Корее рок-альбом, но результат был обескураживающим. Это был шаткий момент в карьере уже именитого музыканта, который, самостоятельно освоив гитару ещё в детстве, в 1955 году дебютировал в одном из клубов 8-й армии США. Позже он выпустил ремейк этого альбома с Со Чжон Гилем на вокале, но и тогда публика осталась равнодушной. Потребовалось время, чтобы записанные на этой пластинке песни «Женщина под дождём» и «Чашка кофе» были признаны хитами, открывшими новую эпоху корейской популярной музыки. В Корее история рок-музыки началась с провала.





«The Add4», первая в Корее рок-группа, собранная Син Чжунхёном, выпустила свой первый альбом «Женщина под дождём» в 1964 г., но результат был обескураживающим.

Корейский рок

В те годы в Корее рок звучал только в клубах с живой музыкой на базах 8-й армии США или на столичных площадках, где собирались малочисленные фанаты этого жанра. В сфере теле- и радиовещания, а также в индустрии звукозаписи рок не воспринимали, к тому же тогда не было технологий, способных передать его звучание. Син Чжун Хён даже решил, что лучше поехать во Вьетнам в составе Военно-художественного подразделения. И если бы перед отъездом он не спродюсировал альбом для женского дуэта «Pearl Sisters» и эта пластинка не стала хитом, возможно, лавры «легенды корейского рока» достались бы кому-то другому.





Телерадиокорпорация MBC проводит первый «Фестиваль на берегу реки» в Парке развлечений Чхонпхён в 1979 г. Этот конкурс авторской песни для студенчества служил своеобразным трамплином к успеху и помог рождению многих музыкальных звёзд.

ⓒ Kim Hyeong-chan

В 1967 году на крытом катке в сеульском районе Тондэмун состоялся первый в стране «конкурс вокальных групп», организованный первым в Корее журналом о поп-музыке «Pops Koreana». А в 1969 году в Городском общественном центре Сеула прошёл Национальный конкурс вокальных групп на кубок «Плейбоя», организованный Playboy Production. Этот конкурс, проходивший ежегодно до 1971 года, имел огромный успех. В нём приняло участие 17 групп, а посмотреть на них пришло 40 тысяч зрителей. Иными словами, всего за три года, истекших с провального дебюта «Add Four», атмосфера кардинально изменилась. Проходившие в этот период разнообразные конкурсы стали платформой, которая позволила выйти на большую сцену музыкантам, отточившим свои навыки в клубах 8-й армии. В этом процессе рок-группы закалялись и набирались сил, чтобы выжить.

В 1974 году Син собрал новую группу «Син Чжун Хёнгва Опчондыль» («Син Чжун Хён и медные монеты»), и в следующем году они выпустили свой первый альбом, в котором была песня «Красавица», ставшая классикой корейского рока. Этот альбом, особенностью которого были простые тексты, положенные на короткие, но цепляющие мелодии, в то время произвёл фурор, и, несмотря на стагнацию музыкального рынка, было продано сто тысяч экземпляров. Успех развила группа «Чёрная бабочка», альбом которой «Ты не знаешь» разошёлся в количестве более 50 тысяч пластинок, подтвердив то, что корейский рок всего за 10 лет добился огромного прогресса.

Другие проекты Сина также показали, что корейские рок-группы достигли уровня, когда они не выглядят бледно даже в сравнении с именитыми западными группами. Это было очевидно, например, во время исполнения группой «Questions», собранной Сином в 1970 году, кавер-версии «In-A-Gadda-Da-Vida» группы «Iron Butterfly» или психоделических выступлений сессионного коллектива «The Men», организованного Сином в 1972 году. Многие другие рок-группы, игравшие в этот же период, тоже впитывали и накапливали импульсы рока, который сотрясал тогда весь мир, и сумели создать оригинальный корейский рок. Одним словом, первая половина 1970-х годов была бурным временем для корейской рок-музыки.

Со-Чжон Мин Гап обозреватель поп-музыки





Полный текст статьи «От легенды рока Син Чжунхёна до инди-групп»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.