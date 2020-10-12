Ли Су Хён из AKMU представит сольную песню





Участница дуэта AKMU (악동뮤지션) Ли Су Хён (이수현) 16 октября представит песню, получившую название «Пришелец» (ALIEN). Это первая сольная работа в репертуаре певицы за исключением музыкальных саундтреков к фильмам и сериалам. Поклонники творчества Ли Су Хён будут приятно удивлены новому образу исполнительницы и её песни, - отметили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Слова и музыку написал её родной брат, второй участник дуэта AKMU, Ли Чхан Хёк (이찬혁). Дуэт AKMU дебютировал в 2014 году, представив музыкальный альбом Play. В творчестве дуэта ряд музыкальных хитов, включая песню «Как можно любить расставание, я люблю тебя» (어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지).