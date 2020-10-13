Агентство Fitch сохранило суверенный кредитный рейтинг РК

ⓒ YONHAP News

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный кредитный рейтинг Республики Корея на уровне AA- со стабильным прогнозом. Fitch является наиболее консервативным из трёх мировых рейтинговых агентств, поскольку его оценка в основном основана на финансовой устойчивости. Другими словами, Fitch с бóльшей вероятностью понизит кредитные рейтинги стран, чем любое другое оценочное агентство. В этом году кредитные рейтинги крупнейших экономик мира были понижены в связи с пандемией COVID-19. На этом фоне решение Fitch оставить кредитный рейтинг Республики Корея без изменений свидетельствует о доверии к отечественной экономике. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын.





Прошло более шести месяцев с тех пор, как COVID-19 начал распространяться по всему миру. В марте в Республике Корея внутреннее потребление резко сократилось, когда в городе Тэгу было подтверждено множество случаев заболевания COVID-19. Однако стране удалось сохранить экономику в рабочем состоянии, поскольку не принималось массовых мер изоляции, которые были приняты в США и странах Европы. Спрос на продукцию информационных технологий в США и Китае по-прежнему высок, что благоприятно повлияло на южнокорейский экспорт. Наряду с успешным ответом страны на пандемию, это способствовало стабильному развитию экономики в целом, а также сохранению суверенного кредитного рейтинга.





Агентство Fitch сохраняет суверенный кредитный рейтинг Республики на уровне AA- с сентября 2012 года. Это четвёртый по величине рейтинг в кредитной шкале, который присвоен также Великобритании, Гонконгу, Бельгии и Тайваню. Из-за глобального экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, три основных рейтинговых агентства - Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings - понизили в этом году 211 кредитных рейтингов для 107 стран, в числе которых Великобритания, Канада, Япония и США. Агентства Standard & Poor’s и Moody’s оценивают кредитный рейтинг Республики Корея выше, чем Fitch - AA и Aa2 соответственно. Во время азиатского финансового кризиса в 1997 году и глобального финансового кризиса в 2008 году кредитные рейтинги Республики Корея снижались, но сейчас рейтинговые агентства, похоже, не беспокоятся по поводу текущей экономической ситуации, несмотря на пандемию COVID-19. Однако факторы риска имеются. В прошлом году сумма государственного долга, долгов домохозяйств и корпораций составила в общей сложности 4 трлн 300 млрд долларов. Это в три раза превышает сумму отечественного ВВП. Есть опасения, что правительство сможет стабильно управлять долговой ситуацией. Fitch прогнозирует, что в этом году южнокорейская экономика сократится на 1,1%. Это намного меньше, чем в среднем по странам с тем же суверенным кредитным рейтингом – минус 7,1%.





Отрицательный экономический рост станет первым с 1998 года, когда Республика Корея пострадала от последствий азиатского финансового кризиса. Международные организации и финансовые рынки прогнозируют, что в этом году отечественная экономика сократится на 1-2%. Это лучше прогнозов для крупных экономик. Причина относительно благоприятной экономической ситуации состоит в южнокорейской стратегии сдерживания вируса без строгих карантинных мер. Кроме того, в сентябре южнокорейский экспорт начал восстанавливаться, улучшив экономические перспективы на оставшуюся часть года.





Ситуация в южнокорейской экономике вполне благоприятная, несмотря на пандемию COVID-19. Но пока трудно предсказать, как будет складываться ситуация в конце этого и начале следующего года, учитывая, что в середине августа страна пережила вторую волну COVID-19, установив более жёсткие правила социального дистанцирования. К другим факторам, которые могут повлиять на ситуацию в экономике и мировой финансовый рынок, относятся ситуация с вирусом и результаты президентских выборов в США. В условиях растущей неопределённости в мировой экономике для Республики Корея нужно срочно разработать меры для преодоления трудностей.





Финансовые вливания помогли смягчить негативное воздействие пандемии COVID-19. Однако в долгосрочной перспективе страна должна готовиться к ухудшению ситуации в экономике. Неизбежными являются демографические изменения. В частности, в эпоху после COVID-19 старение населения может ускориться. Препятствовать росту экономики может нехватка квалифицированной рабочей силы. Республике Корея пока удаётся поддерживать глобальную конкурентоспособность в обрабатывающей промышленности, ориентированной на информационные технологии, особенно в сегменте полупроводников. Но в других сферах производства её всё более активно теснит Китай. Я считаю необходимым повысить конкурентоспособность в этих областях, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса.





Несмотря на пандемию COVID-19, суверенный кредитный рейтинг Республики Корея является благоприятным. Но расслабляться рано. Необходимо проанализировать факторы риска и принять своевременные меры.