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2020-10-15 11:16:57
#Мелодии Кореи l 2020-10-14
История корейской традиционной музыки знает немало певцов, которые жертвовали многим ради служения искусству. Некоторых артистов не пугали даже ссоры с семьёй, уход из дома, бедность. В конце концов, такие жертвы часто оказывались оправданными: их талант получал всеобщее признание жителей Кореи. В нашем выпуске от 14 октября мы расскажем вам именно о таких артистах и, конечно, познакомим с их творчеством.
Выпуск 485. Великие певцы
* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо идёт к ласточке и разрезает тыкву – Пак Нок Чу (вокал)
* Песня «Когочхонбён» из пхансори «Сказание о подводном дворце» – Ким Иль Люн (вокал, цитра каягым)
* Песня «Жалобы собаки» – Чон Бён Хун (вокал)
2020-10-15 11:16:57
2020-10-15 15:59:43
2020-10-15 14:29:19
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