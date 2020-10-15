



История корейской традиционной музыки знает немало певцов, которые жертвовали многим ради служения искусству. Некоторых артистов не пугали даже ссоры с семьёй, уход из дома, бедность. В конце концов, такие жертвы часто оказывались оправданными: их талант получал всеобщее признание жителей Кореи. В нашем выпуске от 14 октября мы расскажем вам именно о таких артистах и, конечно, познакомим с их творчеством.





Выпуск 485. Великие певцы

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбо идёт к ласточке и разрезает тыкву – Пак Нок Чу (вокал)

* Песня «Когочхонбён» из пхансори «Сказание о подводном дворце» – Ким Иль Люн (вокал, цитра каягым)

* Песня «Жалобы собаки» – Чон Бён Хун (вокал)