Права детей в КНДР

РК повышает технологический уровень отрасли материалов, комплектующих и оборудования
2020-10-15 11:16:57
#Сближаясь с Севером l 2020-10-15
1 октября министерство труда США опубликовало список товаров, которые в 2020 году производятся с помощью детского или принудительного труда. В нём отмечается, что Северная Корея использует детский труд для производства широкого спектра товаров в таких отраслях как горнодобывающая промышленность, обработка камня и производство промышленной продукции. Она занимает четвёртое место среди более чем 70-ти стран мира по количеству товаров, производимых детьми. Сегодня мы поговорим о правах детей в Северной Корее и жестоком обращении с ними - одной из серьёзных проблем, которые постоянно поднимает мировое сообщество. Мы поговорим на эту тему с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.
2020-10-15 11:16:57
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