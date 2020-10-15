Права детей в КНДР

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1 октября министерство труда США опубликовало список товаров, которые в 2020 году производятся с помощью детского или принудительного труда. В нём отмечается, что Северная Корея использует детский труд для производства широкого спектра товаров в таких отраслях как горнодобывающая промышленность, обработка камня и производство промышленной продукции. Она занимает четвёртое место среди более чем 70-ти стран мира по количеству товаров, производимых детьми. Сегодня мы поговорим о правах детей в Северной Корее и жестоком обращении с ними - одной из серьёзных проблем, которые постоянно поднимает мировое сообщество. Мы поговорим на эту тему с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.