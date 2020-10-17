Представители K-POP возглавили чарты Billboard

ⓒBig Hit Entertainment

Южнокорейская поп-музыка продолжает завоёвывать мир и устанавливать рекорды. Бойз-группа BTS добавила в свою копилку новый рекорд, продержавшись 200 недель подряд на первой строчке чарта Social 50 . Впервые группа вошла в этот рейтинг в октябре 2016 года, а 29 июля 2017 года заняла в нём первую строчку, на которой она находится и в настоящий момент. В феврале этого года BTS уже побила рекорд Джастина Бибера, который прежде лидировал в чарте самое долгое время. Чарт составляется с декабря 2010 года и отражает уровень популярности исполнителя в интернет-пространстве. Рейтинг составляется с учётом количества подписчиков исполнителя в социальных сетях, частоты упоминаний, количества запросов при поиске и других факторов. Группа BTS занимает также первые две строчки в хит-параде Billboard Hot 100 с песнями Savage Love и Dynamite. Savage Love – это ремикс на песню американского певца Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685.

Между тем, южнокорейская гёрлз-группа BLACKPINK поднялась на первую строчку музыкального чарта Billboard в категории Artist 100. Благодаря продажам альбома THE ALBUM группа совершила стремительный рывок, поднявшись на первую позицию с 65-го места, которое она занимала на прошлой неделе. Ранее девушкам удавалось добраться до второй строчки в списке альбомов Billboard. С 2014 года, когда начал публиковаться рейтинг Artist 100, это первый случай, когда чарт возглавила женская группа. Рейтинг исполнителей в категории Artist 100 является основным показателем известности поп-исполнителей. Он определяется в соответствии с объёмом продаж музыкальных альбомов, числом скачиваний и прослушиваний. Второе место в этом рейтинге заняла группа BTS.