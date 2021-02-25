Рассказ «Одуванчик на крыше» писательницы Пак Ван Со

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С балкона седьмого этажа нашего дома выпала и насмерть разбилась бабушка. Выпала она не случайно, а именно выбросилась, то есть покончила с собой. Такое случилось уже во второй раз.





우리 아파트 칠층 베란다에서

할머니가 떨어져서 돌아가셨습니다.

실수로 떨어지신 게 아니라 일부터 떨어지셨다니까

할머니는 자살을 하신 것입니다.

이런 일이 벌써 두 번째입니다.









Рассказ писательницы Пак Ван Со «Одуванчик на крыше» был опубликован в 1979 году. Это своего рода сказка для взрослых. Повествование ведётся от лица учащегося младших классов и начинается с рассказа о самоубийствах двух бабушек.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В произведении красиво описывается одуванчик. Обычно семена, осевшие на бетоне, не выживают. Но этот цветок выжил и в свете луны излучает свою сильную волю к жизни. Именно благодаря этому цветку герой понял, насколько дорога его жизнь.









И когда бабушки собирались сброситься с крыши или балкона, их могли спасти точно не железные решётки, а одуванчики. Я это знаю, так как испытал на себе. Хотя я ещё маленький и стану взрослым очень нескоро, мне однажды тоже хотелось умереть. Правда.

Мне так не терпелось рассказать об этом, что я наконец вырвался из крепких маминых объятий, сковывавших меня, словно железными цепями. Я попытался пробраться вперёд к месту председателя собрания.





나는 베란다에서 떨어져 목숨을 끊고 싶은 생각을

맨 마지막으로 막아줄 수 있는 게

쇠창살이 아니라 민들레꽃이라는 걸

알고 있는 것과 마찬가지로,

할머니가 살고 싶지 않아진 게

세월을 거꾸로 흐르게 할 수 없었기 때문이 아니란 걸 알고 있습니다.





둘 다 상상이나 남에게 들어서 알고 있는게 아니라

스스로 겪어서 알고 있는 거기 때문에 확실합니다.





나는 어른이 되려면 아직아직 먼 어린 사람인데도

살고 싶지 않았던 적이 있습니다. 정말입니다.

나는 그것을 말하고 싶은 걸 참을 수 없어

쇠사슬처럼 단단하게 나를 껴안은 엄마의 팔에서 드디어 벗어났습니다.









Пак Ван Со (20.10.1931 - 22.01.2011) родилась в уезде Кэпхун провинции Кёнгидо. В 1970 году дебютировала с романом «Голое дерево». Автор произведений «Короткие записи о пережитом» (1975), «Голод в городах» (1979), «Кто съел столько кислого щавеля?» (1992) и других работ. В 2011 году награждена за заслуги в области культуры орденом «Золотая корона».