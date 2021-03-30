Роковая женщина (죽여주는 여자)





Со Ен (которую играет Юн Е Чжон) уже далеко за 60, и от безвыходности положения она подрабатывает проституткой для пожилых людей в районе Чонно в Сеуле. Благодаря сарафанному радио, ей даже удается стать популярной среди соответствующей клиентуры. Совершенно неожиданно ей приходится забрать домой маленького филиппинского мальчика, чья мать оказалась в тюрьме за нападение на его отца. Она живет в старом доме вместе с трансгендером и бедствующим художником-инвалидом.

Однажды она навещает в больнице своего давнего знакомого, который оказался прикован к постели после инсульта. Мужчина настолько сломлен и подавлен, что просит Со Ен помочь ему уйти из жизни, и женщина откликается на его просьбу…