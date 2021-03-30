Компания Lambda256 делает технологию блокчейн более доступной

ⓒ Lambda256

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Lambda256 (람다 256), которая продвигает более широкое использование технологии блокчейн. У микрофона её президент г-н Пак Чэ Хён.





Компания Lambda256 - поставщик облачной сервисной платформы блокчейн. Ранее это было исследовательское подразделение компании Dunamu (두나무), оператора ведущей отечественной биржи криптовалют Upbit. Она обрела самостоятельность в марте 2019 года. Компании или учреждения, которым нужна технология блокчейн, могут использовать наш сервис в облачных системах по разумным ценам.





Блокчейн - это бухгалтерская система, которую криптовалюты используют для записи транзакций, а технология блокчейн используется для защиты онлайн-транзакций от хакеров. Интерес к криптовалютам, таким как Bitcoin и Ethereum, растёт, поскольку их цены за последние годы резко выросли, и всё больше институциональных инвесторов рассматривают виртуальные активы как ещё одно направление для инвестиций. Lambda256 сделала смелый шаг, разработав блокчейн-решения для бизнеса в надежде, что использование технологии блокчейн и потенциал её роста будут безграничными. Технология блокчейн – это надёжность. В наши дни многие системы компьютеризированы, но люди-операторы могут манипулировать данными. Пытаясь решить эту проблему, некоторые компании обращаются к блокчейну. Например, при торговле акциями, не котирующимися на бирже, не лишено оснований беспокойство по поводу мошенничества. Но если все транзакции записаны в распределённых реестрах блокчейна, процесс можно проверить. Блокчейн обеспечивает прозрачность транзакций с активами, недвижимостью и даже правами интеллектуальной собственности. Фактически, технология блокчейн может применяться в широком спектре областей. В результате всё больше компаний рассматривают возможность её внедрения. Разработать новую технологию и эффективно применять её - непростая задача. Некоторые компании предложили предоставлять блокчейн в виде BaaS (Блокчейн как услуга). Это сервис платформы корпоративного уровня, предназначенный для оказания помощи компаниям в создании стабильной блокчейн-среды. Поставщики BaaS берут плату за свои технологии. Lambda256 разработала собственную платформу BaaS под названием Luniverse (루니버스).





Используя Luniverse, разработчики могут легко запускать сервисы блокчейнов, даже если они не являются экспертами в соответствующей области. Платформа предоставляет различные дополнительные функции для устранения недостатков технологии блокчейн. Она предлагает несколько протоколов, поэтому пользователи могут выбрать технологию, которая будет соответствовать их среде. Этот инструмент доступен по цене, поскольку клиенты платят только за услуги, которые они используют. Использовать новую технологию без посторонней помощи довольно сложно, а Luniverse предлагает эффективную техническую поддержку и консультационные услуги.





У разных компаний может быть схожая клиентская база. Luniverse предоставляет среду, в которой они могут объединяться для создания синергетического эффекта. Другими словами, платформа использует блокчейн как систему, в которой компании-участники сотрудничают на равных. Это отличает блокчейн от так называемого вертикального сотрудничества, ориентированного на конкретную компанию. На самом деле в Корее не так много провайдеров BaaS. Глобальные компании, такие как Amazon, Microsoft и IBM, предлагают свои варианты BaaS, но они вынуждают компании устанавливать блокчейн, чтобы расширить свой облачный бизнес. Платформа BaaS от Lambda256 предлагает комплексные услуги, начиная от установки и разработки блокчейна до эксплуатации и обслуживания. Вот почему у неё всё больше клиентов. В настоящее время услугами Lambda256 пользуются более полутора тысяч клиентов. В июне прошлого года Lambda256 привлекла инвестиции на сумму около 6 млн долларов. А после этого - ещё 9 млн долларов. Она потратит средства на изучение зарубежных рынков, привлечение человеческих ресурсов и развитие дополнительных услуг. Она также планирует представить новую финтех-службу блокчейна, которая будет поддерживать бизнес виртуальных активов электронной коммерции и финансовых компаний.





Наша основная задача заключается в том, чтобы сделать технологию блокчейн более доступной для широкой публики. Я считаю, что наши усилия способствуют распространению технологии блокчейн, и мы действительно наблюдаем этот процесс. Мы продолжим прилагать разнообразные усилия для содействия более широкому использованию этой технологии в различных областях, включая финансы и игры. Это самая важная цель компании.





Говорят, что технология блокчейн изменит будущее. Однако многим она всё ещё не знакома. Компания Lambda256 играет ведущую роль во внедрении новых и сложных технологий в повседневную жизнь. Мы возлагаем большие надежды на будущее этой компании, которая мечтает стать «Amazon блокчейн».





ⓒ Lambda256