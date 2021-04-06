Первый запуск баллистических ракет Севером после инаугурации Байдена

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25 марта Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. На следующий день северокорейские СМИ сообщили об успешных испытательных пусках двух новых тактических управляемых ракет, которые могут нести боевой заряд массой до 2,5 тонн. Сообщалось, что ракеты пролетели 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Восточном море. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.